Tasarımda köklü değişiklik! 2023 BMW M2 fotoğrafı sızdırıldı - Son Dakika
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Tasarımda köklü değişiklik! 2023 BMW M2 fotoğrafı sızdırıldı

25.09.2022 07:32
Tasarımda köklü değişiklik! 2023 BMW M2 fotoğrafı sızdırıldı

Tasarımıyla tartışma yaratan 2023 BMW M2 modelinin fotoğrafı sızdırıldı. Yeni BMW M2 tampon ve ızgara tasarımında fark yaratacak.

Otomobil üreticileri, belirli aralıklarla tasarımlarında önemli değişikliklere imza atıyor. Uzun süredir benzer ızgara ve tampon tasarımlarıyla otomobil tutkunların karşısına çıkan BMW, yeni M2 modelinde ezber bozacak. 2023 BMW M2 fotoğrafı sızdırıldı.

2023 BMW M2 fotoğrafı ortaya çıktı

BMW, "böbrek" olarak tabir edilen ızgaralarda yaklaşık 30 yıldır oval tasarım dilini tercih ediyor. Özellikle içten yanmalı modellerinde oval ızgaralar ile karşımıza çıkan şirket, yeni BMW M2 modeliyle birlikte köşeli tasarıma geçti.

Tasarımda köklü değişiklik! 2023 BMW M2 fotoğrafı sızdırıldı

G87 kasa koduyla tanıtılacak yeni BMW M2, arka tampon tasarımında da radikal değişikliklere sahip. Daha fazla girintilere sahip olan arka tampon, bazı otomobil tutkunları tarafından eleştirildi.

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Ön kısımda 19 inç jant ve 275 mm fren kaliperi, arka kısımda ise 20 inç jant ve 285 mm fren kaliperi kullanılacak. Bununla birlikte, 2023 BMW M2 modelinde M4 ile aynı lastik modelinin olacağı belirtiliyor.

450 ile 460 beygir arasında güç üreteceği tahmin edilen BMW M2, eski M2 CS ile aynı performansa sahip olacak. Otomatik ve manuel şanzıman seçenekleriyle satışa sunulacak model, performans konusunda beklentileri fazlasıyla karşılayacak.

Siz 2023 BMW M2 tasarımını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tasarımda köklü değişiklik! 2023 BMW M2 fotoğrafı sızdırıldı - Son Dakika

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