Taşçı ailesinin baba acısı - Son Dakika
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Taşçı ailesinin baba acısı

6 saat önce

Oltu'nun eski esnaflarından Ahmet Taşçı (90) hayatını kaybetti.

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Oltu'nun eski esnaflarından Ahmet Taşçı (90) hayatını kaybetti.


Oltu'nun tanınmış simalarından Ahmet Taşçı Erzurum Atatürk Üniversitesinde tedavi görürken çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Taşçı'nın cenazesi Oltu'da Aslan Paşa Camisinde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.


Cenazeye Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de Öğretim Üyesi/Profesör Doktor ve KBB Kliniği Eğitim Sorumlusu Enver Altaş Eski MHP İl Başkanı Nurettin Taşçı ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Ahmet Taşçı, Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:24 Kaynak: İHA
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