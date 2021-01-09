Taşköprü Belediyesine 46 kişilik otobüs alındı - Son Dakika

Taşköprü Belediyesine 46 kişilik otobüs alındı

09.01.2021 16:33
Taşköprü Belediyesine 46 kişilik otobüs alındı, System.String[]

Taşköprü Belediyesi, Taşköprüspor ve Kovid-19 sonrası kültürel gezilerde kullanmak üzere otobüs aldı.

Taşköprü Belediyesi, Taşköprüspor ve Kovid-19 sonrası kültürel gezilerde kullanmak üzere otobüs aldı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gazetecilere, girişimleri ve hayırseverin desteğiyle BAL'da ilçeyi temsil edecek Taşköprüspor'un deplasman başta olmak üzere ligde kullanması ve pandemi sonrası kültür gezilerinde kullanılmak üzere 46 kişilik otobüsü ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Otobüsün ilçeye kazandırılması emeği geçenlere teşekkür eden Çatal, "Pandeminin bitmesi ile ülkemizin dört bir tarafına kültür gezilerimizi bu otobüsümüzle başlatacağız. Taşköprüspor'umuzun da BAL'a çıklası nedeniyle kulübümüze otobüsümüz hayırlı olsun." dedi.???????

Çatal, ihtiyaç doğrultusunda makine parkını zenginleştirme çalışmalarına da devam edeceklerini kaydetti.

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Taşköprü Belediyesi, Abdullah Çatal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşköprü Belediyesine 46 kişilik otobüs alındı - Son Dakika


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