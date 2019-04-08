Son Dakika Haberleri: Taşlıçay Spor Kulübünden Başkan Taşdemir'e Ziyaret

Taşlıçay Spor Kulübünden Başkan Taşdemir'e Ziyaret

28 dakika önce

Ağrı'nın Taşlıçay ilçe Spor Kulübü, Taşlıçay Spor Kulübü ilçe Belediye Başkanı olarak seçilen İsmet Taşdemir'i makamında ziyaret etti.

Taşlıçay Spor Kulübünden Başkan Taşdemir'e Ziyaret, System.String[]
Ağrı'nın Taşlıçay ilçe Spor Kulübü, Taşlıçay Spor Kulübü ilçe Belediye Başkanı olarak seçilen İsmet Taşdemir'i makamında ziyaret etti.

Taşlıçay Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Arslan ve yönetimi, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlçedeki gençlerin sorunlarını dile getiren Kulüp Başkanı Hüseyin Arslan ilçede gençlerin ve spor camiasının desteklenmesini istedi.

Başkan Taşdemir ilçe gençlerine sahip çıkılması konusunda tüm imkanların zorlanacağını belirterek şunlara değindi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ında üzerinde durduğu en büyük konu olan gençlerimiz bizimde birinci meselemizdir. İnternet kafeler de, bilardo salonlarında vakit öldüren gençlerimizi spora teşvik edeceğiz, spor hem zihin hem sağlık için çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda adaylık sürecinde söz verdiğim bazı projelerim var, bunlar özellikle gençlere yönelikti. En kısa sürede bu konu hakkında çalışmalar yapacağız" dedi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

Hüseyin Arslan, Ağrı, İsmet Taşdemir, Taşlıçay, Güncel
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