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Taştan kağıt üreterek ağaç ve su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor - Son Dakika

Taştan kağıt üreterek ağaç ve su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor

21.08.2021 10:57
Taştan kağıt üreterek ağaç ve su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor, System.String[]

Ağaç ve su israfını önlemeyi, doğaya katkıda bulunmayı amaçlayan Maden Sorunları ve Çözümleri Derneği, atık taşlardan kağıt üretmek amacıyla harekete geçti.

Ağaç ve su israfını önlemeyi, doğaya katkıda bulunmayı amaçlayan Maden Sorunları ve Çözümleri Derneği, atık taşlardan kağıt üretmek amacıyla harekete geçti. Hazırlanan proje kapsamında 2023 yılı itibariyle yıllık 600 bin ton kağıt üretilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de yıllık kağıt - karton tüketimi yaklaşık 6 milyon tonu buluyor. Kişi başı tüketim yılda 70 kilogram civarında. Kağıtların üretiminde ise hammadde olarak ağaçlar, tatlı su ve selüloz kullanılıyor. Bir başka yöntemle ise çok yaygın olmasa da taştan kağıt üretimi yapılıyor. Bu nedenle taştan kağıt üretmek su ve ağaçtan tasarruf edilmesini sağlıyor.

Türkiye'de taştan kağıt üretimi henüz başlamamış olsa da taştan kağıt üretmek amacıyla Maden Sorunları ve Çözümleri Derneği harekete geçti. Türkiye'nin kağıtta dışa bağımlılığını azaltmak ve ağaç, tatlı su israfına engel olmak amacıyla çalışmalarına başlayan dernek 2023 yılı itibariyle üretime başlayarak yıllık 600 bin ton kağıt üretmeyi hedefliyor. Taştan kağıt üretme projesiyle ilgili bilgi veren derneğin Başkan Vekili ve Uluslararası Uzman Maden ve Enerji Hukukçusu Yasemin Bal, projeyle su ve ağaç israfının önüne geçeceklerini söyledi.

"Türkiye'nin kağıt ihtiyacı 10 milyon ton seviyesinde"

Avukat Yasemin Bal, Türkiye'de kağıt endüstrisinin gelişen bir trendi takip ettiğini söyleyerek, "Toplamda 2,7 milyon ton seviyesinde kağıt üretimimiz bulunuyor. Ancak bu kağıtlar klasik yöntemle üretilen kağıtlardan oluşuyor. Endüstriyel ağaç, selüloz ve tatlı su kaynakları kullanılmak suretiyle üretiliyor. Dünyada toplam kağıt hacmi 500 milyon ton seviyesinde bulunuyor. Türkiye'nin ihtiyacı ise 10 milyon ton seviyesinde" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kağıt sektöründe biraz da olsa dışa bağımlı olduğunu belirten Avukat Bal, "Sadece ambalaj sektöründe yılda 4 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz" dedi.

"Bir adet A4 kağıdının üretilmesi için 10 litre tatlı su kullanılıyor"

Avukat Bal, sözlerine şöyle devam etti: "Taş ve maden atıklarının değerlendirilmesini gündeme getirdik. Taş atıklarının değerlendirilmesi sürecinde teknolojiyi incelerken, inşaat molozlarının da kağıtlara çevrilebileceğini fark ettik. Proje fikrimiz iki yıl önce ortaya çıktı. Biz bu fikri fizibilite haline getirdik. Bu fikri Buna ilişkin Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Dünyada taştan kağıt üreten fabrikalar bulunuyor. Türkiye için reçine bazlı ve daha kısa süreli ihtiyacı karşılayacak olan; eğitim, öğretim, gazete ve dergi gibi kağıt üretimlerinden başlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü trilyonlarca ton tatlı suyumuzun israf olmasını istemiyoruz. Bir ton kağıdın üretilebilmesi için 17 ağaç kesiliyor. Bir adet A4 kağıdının üretilmesi için 10 litre tatlı su kullanılıyor. Türkiye'nin ortalama yıllık kağıt ihtiyacını karşılayacak bir kağıt üretiminde Marmara Denizi kadar tatlı su harcanacağı söz konusu diyebiliriz".

"4 milyar dolar gibi bir ithalatın önemli bir yüzdesinin önüne geçilmiş olacak"

Özellikle 0-18 yaş arası genç ve çocukların ellerinde bulunacak kağıtların onların sağlıklarına hizmet edecek yapıda olması gerektiğini düşündüklerini aktaran Avukat Bal, "10 milyon ton kağıdın 500 bin ton gibi bir kısmını eğer fabrikalar bu yöntem ile üretirse, 4 milyar dolar gibi bir ithalatın önemli bir yüzdesinin önüne geçilmiş olacak. Üretime 29 Ekim 2023 yılında başlayacak şekilde planladık. Üç ayrı fabrika olarak düşünüyoruz. Bunlar tamamlandığı ve üretime geçtiği zaman yaklaşık 600 bin ton üretim yapacak. Üretilen kağıtlar arzu edilen kalınlığa ve inceliğe sahiptir. Herhangi bir baskıda mürekkebi kağıda sorun olmadan geçirebiliyor. Normal kağıttan hiçbir farkı yok. Sadece daha kuvvetli bir kağıt ve kolay kolay yırtılmıyor" dedi. - İSTANBUL

Taştan kağıt üreterek ağaç ve su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor
Taştan kağıt üreterek ağaç ve su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor

Yasemin Bal, Türkiye, Enerji, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Taştan kağıt üreterek ağaç ve su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi


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