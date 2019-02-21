Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Kar Temizleme Çalışması

Tatvan'da Kar Temizleme Çalışması

1 saat önce

Tatvan Belediyesi tarafından kar temizleme çalışması yürütülüyor.

Tatvan'da Kar Temizleme Çalışması, System.String[]
Tatvan Belediyesi tarafından kar temizleme çalışması yürütülüyor.

Mahallelerdeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüten belediye, çarşı merkezindeki karları da kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, yaptığı açıklamada, kar yağışının başladığı günden bu yana belediye ekiplerinin aralıksız karla mücadele çalışmasını sürdürdüklerini söyledi.

Bölgede son 10 yılın en çetin kışının yaşandığını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Son yılların en çetin kışını yaşamaktayız. Halkımızın mağdur olmaması için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettik. Kar yağışının başladığı günden itibaren, 20 iş makinesi ve 70 personel ile ilçe genelindeki 9 farklı bölgede başlatılmış olan çalışmalar gece gündüz aralıksız devam ediyor. Şu an ise belediye ekiplerimizce Cumhuriyet Caddesi'nde kar temizleme ve kaldırım temizliği çalışmalarını sürdürülüyor. Burada biriken karlar iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek yerleşim alanı dışına taşınıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:50 Kaynak: AA

Fettah Aksoy, Tatvan Belediyesi, Tatvan, Kar, Güncel
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