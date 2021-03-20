Tavşan Adası'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Tavşan Adası'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı
20.03.2021 11:59
Haliç'teki Tavşan Adası'nda mahsur kalan köpeği Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Haliç'teki Tavşan Adası'nda mahsur kalan köpeği Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Eyüpsultan'daki Haliç'te bulunan Tavşan Adası'nda mahsur kalan bir köpek için vatandaşlardan gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Adaya nasıl ve ne zaman çıktığı, ne kadar süredir mahsur kaldığı bilinmeyen köpek kurtarıldıktan sonra veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen köpek daha sonra Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Hayvan Kliniği'ne götürülerek tedavi ve gözetim altına alındı.
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