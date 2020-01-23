'Tavuk alma' eğlencesindeki cinayetin sanığı: Korkmaları için bıçağı elime aldım - Son Dakika

BURSA'da damadın erkek arkadaşlarının davullu zurnalı 'tavuk alma' eğlencesi sırasında çıkan kavgada Aytaç Balı'yı (29) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Soylu'nun (35) yargılanmasına başlandı. Suçlamayı kabul etmeyen Soylu, "Bıçağı almaya koşarken, korkup kaçsınlar diye, 'Hepinizi delik deşik edeceğim' diye bağırdım. Sol elime bıçağı aldım, kalabalığa döndüm ve bıçağı görsünler diye elimi kaldırdım. Ben kimseyi bıçaklamadım" dedi.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak'ta geçen yıl Ağustos ayında meydana geldi. Damadın erkek arkadaşları, düğünden bir gün önce yörede geleneksel 'tavuk alma' eğlencesi düzenledi. Saat 01.00 sıralarında Işıktepe Mahallesi üzerinde toplanan grup, gelinin evine doğru davul zurna eşliğinde yürümeye başladı. Gürültüden rahatsız olan mahalle halkı ise duruma tepki gösterdi. Mahalleli ile gençler arasında tartışma çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen gençler, ellerindeki şişelerle mahalle halkına saldırdı. Çıkan kavgada damadın arkadaşlarından Aytaç Balı karnından bıçaklandı. Balı'ya ilk müdahaleyi ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Balı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Aytaç Balı, hastanede hayatını kaybetti. Balı'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Mustafa Soylu, tutuklanarak cezaevine konuldu.

'BIÇAĞI KORKSUNLAR DİYE ELİME ALDIM'

Hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan 5 çocuk babası Mustafa Soylu'nun yargılanmasına başlandı. Duruşmada ölen Aytaç Balı'nın eşi Esmanur Balı, ağabeyi Aykut Balı ile aynı grupta bulunan Uğurcan Öznalbant ve sanık Mustafa Soylu katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada savunması alınan Mustafa Soylu, olay gecesini şöyle anlattı:

"Gece yatmak üzereydim. Sokakta sesler geldiğini duyunca camdan baktım. Dışarıda eğlencenin olduğunu gördüm. Kapıya çıktığımda kalabalığın içinden biri elinde şişe ile üzerime geldi. 'Yaptığınız doğru değil' dedim. Küfür etti. Arkamdan aile fertlerim çıktı. Babamı yerde gördüm. Sokak karanlıktı. Arbede çıktı. Kalabalık dağılmadı. Bana saldırmaya devam ediyorlardı. Arabamda kendi yaptığım bir bıçak vardı. Bıçağı almaya koşarken, korkup kaçsınlar diye 'Hepinizi delik deşik edeceğim' diye bağırdım. Sağ elime demir çubuğu, sol elime de bıçağı aldım, kalabalığa döndüm ve bıçağı görsünler diye elimi kaldırdım. Kimseyi bıçaklamadım, suçlamaları kabul etmiyorum."

'KARDEŞİMİN BIÇAKLANDIĞI ANI GÖRMEDİM'

Aytaç Balı'nın ağabeyi Aykut Balı ise kavgada kardeşinin bıçaklandığı anı görmediğini ifade ederek, "Kardeşimi bıçaklamış ama ben o anı göremedim. Sonra sanığa sarıldım, 'Abi yapma' dedim. O bağırarak, 'Kendimi mahallemde yedirtmem' dedi. Bir süre sonra şahsı bıraktım, arkasını dönüp uzaklaştı. Geri döndüm, kardeşimi yerde gördüm. Şuuru kapalıydı, müdahale ettik ve ambulans çağırdık. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Uğurcan Öznalbant ise, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki avukatları, sanığın nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, kameraya yansıyan olay anının izlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.