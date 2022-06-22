Tavuk işletmesinde zehirlenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Tavuk işletmesinde zehirlenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı

22.06.2022 20:58
Tavuk işletmesinde zehirlenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir tavuk işletmesinin enerji santrali bölümünde çalışan 10 işçi, su kuyusundan sızan ve organik gaz olduğu değerlendirilen maddeden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir tavuk işletmesinin enerji santrali bölümünde çalışan 10 işçi, su kuyusundan sızan ve organik gaz olduğu değerlendirilen maddeden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tavuk işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmenin enerji santrali bölümünde bulunan hamur hazırlama havuzunda balçık temizliği işlemini yapmakta olan S.Y.(42), N.K.(33), G.A.(43), S.E.(63), M.P.(23), K.A.(30),K.B.(44), E.Ç.(21), Ö.Ö.(33) ve C.Z.(38) isimli çalışanlar, su kuyusundan sızan organik gaz olduğu değerlendirilen maddeden dolayı rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yaralılar zehirlenme şüphesiyle Saruhanlı ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların tahlil ve tetkikleri devam ediyor.

Öte yandan AFAD ekipleri bölgede kontrollerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Manisa'da, tavuk işletmesinde balçık temizliği yapan 10 işçi zehirlendi Manisa'da, tavuk işletmesinde balçık temizliği yapan 10 işçi zehirlendi Manisa'da fabrikanın hamur havuzundaki gazdan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı Manisa'da fabrikanın hamur havuzundaki gazdan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

Saruhanlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavuk işletmesinde zehirlenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavuk işletmesinde zehirlenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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