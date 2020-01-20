Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'dan istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'dan istifa etti - Son Dakika Spor

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'dan istifa etti

53 dakika önce

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 6-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Trabzon spor'a deplasmanda 6-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, istifa ettiğini açıkladı.

TARAFTARA VE YÖNETİME TEŞEKKÜR ETTİ

Kasımpaşa teknik direktörü Tayfur Havutcu, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, "Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübündeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Çalışma sürecim boyunca desteklerini esirgemeyen başta Kasımpaşa taraftarı olmak üzere spor kamuoyuna ve Kasımpaşa yönetimine teşekkür eder, Kasımpaşa'ya gelecek maçlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

5 LİG MAÇINDA 1 GALİBİYET ALDI

Geçen aralık ayının başında göreve gelen 49 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa'nın başında 5 lig maçına çıktı. Havutcu yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 1 galibiyet alırken 4 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Kasımpaşa, Havutcu idaresinde Ziraat Türkiye Kupası'nda birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'dan istifa etti
Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:41 
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