Son Dakika Haberleri: Tayland Darbeden 5 Yıl Sonra Genel Seçime Gitti

Tayland Darbeden 5 Yıl Sonra Genel Seçime Gitti

1 saat önce

Tayland halkı 2014 yapılan askeri darbeden 5 yıl sonra uzun süredir ertelenen milletvekili seçimlerine gitti.

Tayland Darbeden 5 Yıl Sonra Genel Seçime Gitti, System.String[]
Tayland halkı 2014 yapılan askeri darbeden 5 yıl sonra uzun süredir ertelenen milletvekili seçimlerine gitti.

Tayland, Genel Kurmay Başkanı Prayuth Chan-ocha'nın 2014'de seçilmiş hükümete karşı ülkedeki karışıklıkları ileri sürerek yönetime el koymasından beri askeri yönetimle idare ediliyor.

Tayland'da 1932'de parlamenter monarşiye geçişten bu yana 12 darbe yapıldı. Yedi darbe girişimi de başarısız oldu. Tayland'da 2014'den önceki son darbe, 2006 yılında dönemin başbakanı Taksin Şinavatra'nın ordu tarafından devrilmesiyle gerçekleşmişti.

Tayland'da bugün yapılan seçimlerde 51 milyon seçmen 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi'ne temsilci seçmek için oy kullanacak. Yeni meclis, tamamı askeri cunta tarafından atanmış senato ile birlikte yeni hükümeti seçecek. Yorumcular, Cunta'nın seçim sistemini askeri partilere avantaj sağlayacak düzenledikleri ileri sürdü. - BANGKOK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:46 Kaynak: İHA

Milletvekili, Tayland, Politika
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