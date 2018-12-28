TBB Başkanı Metin Feyzioğlu' den ADD' ye Ziyaret
1 saat önce
Yaklaşık bir saat süren görüşme sırasında en başta üzerinde durulan konu ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi konjoktürün 31 Mart 2019' da yapılacak yerel seçimler sonrası hangi boyutlarda olacağı konusu oldu.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu beraberinde Başkan Yardımcısı Av. Ünsal Toker, Çocuk Hakları Kurulu Üyesi Av. Şadan Tutumlu ve önce ki Ankara Barosu Başkanlarından Av. Sema Aksoy ileADD Genel Merkezine gelerek Genel Başkan Prof. Dr. Süheyl Batum, Genel Sekreter Yardımcısı Ersan Petekkaya ve Denetleme Kurulu Başkanı Reşat Demirci' ye yeni görevleri için hem hayırlı olsun hem de 2019 yılı ile ilgili başarı dileklerinde bulundular.
Taraflar konuyla ilgili neler yapılması gerektiğini karşılıklı paylaşırken, önümüzdeki süreçte TBB ve ADD' nin ne türden projelerde birlikte hareket edeceği ve bu anlamda ilgili kurulların bir çalışma yapması konusunda hem fikir oldular.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:57 Kaynak: Bültenler
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