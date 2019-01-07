Son Dakika Haberleri: TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Muğla'da

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Muğla'da

48 dakika önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye bugün on binlerce namuslu, çalışkan, fedakar, ahlaklı, cesur avukat, hakim ve savcının sırtında duruyor.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Muğla'da, System.String[]
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye bugün on binlerce namuslu, çalışkan, fedakar, ahlaklı, cesur avukat, hakim ve savcının sırtında duruyor. Biz işte bu cesaretin yerine sistemin güvencesini koymak istiyoruz. Bunu hep birlikte yaparsak yargının güvenilirliğinden kimsenin tereddüdü kalmaz." dedi.


Muğla Barosu tarafından mesleğe yeni başlayacak avukatlar için düzenlenen ruhsat verme ve yemin töreninde konuşan Feyzioğlu, gündemlerinde hukukçuların mesleki kalitesinin artırılması olduğunu söyledi.


Hukuk devletini hep birlikte eksiksiz bir şekilde inşa etmek zorunda olduklarını belirten Feyzioğlu, "Türkiye bugün on binlerce namuslu, çalışkan, fedakar, ahlaklı, cesur avukat, hakim ve savcının sırtında duruyor. Biz işte bu cesaretin yerine sistemin güvencesini koymak istiyoruz. Bunu hep birlikte yaparsak yargının güvenilirliğinden kimsenin tereddüdü kalmaz." diye konuştu.


Hukuk fakültelerinin kalitesini mutlaka artırmak gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, bunun için Adalet Bakanı ve YÖK Başkanı ile çok yakın çalışma içinde olduklarını dile getirdi.


Feyzioğlu, yakın zamanda tüm hukuk fakültelerini ölçecek, değerlendirecek bir Devlet Yeterlilik Sınavı'nı el birliğiyle çıkaracaklarını söyledi.


Hukuk fakültesi sonrasında devlet yeterlilik sınavı istediklerini anımsatan Feyzioğlu, bunu genç meslektaşlar, mesleğin geleceği ve 81 milyon vatandaşın kaliteli hukuk hizmeti alması için talep ettikleri aktardı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu örgütlenmesini dünyadaki emsalleri düzgün uygulamaları dikkate alarak düzeltebileceklerini belirten Feyzioğlu, "Bunu yaparken isimler üzerinden konuşmayalım, sistemi konuşalım. Biz sistem üzerinden konuşalım. Biz sistemdeki yanlışları düzeltelim." dedi.


Muğla Barosu'nda düzenlenen törende ant içen avukatlara, "Avukatlık Ruhsatnameleri" TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun ve baro üyesi avukatlar tarafından takdim edildi.

Ant içme töreni fotoğraf çekimiyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:17 Kaynak: AA

Türkiye, Muğla, Metin Feyzioğlu, Güncel
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