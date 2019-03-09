Son Dakika Haberleri: Tbl 1. Lig: Petkim Spor: 85 - Mamak Belediye Yeni Mamak Spor: 82

Tbl 1. Lig: Petkim Spor: 85 - Mamak Belediye Yeni Mamak Spor: 82

1 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi 22. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Mamak Belediye Yeni Mamak Spor'u 85–82'lik skorla yenerek 13. galibiyetini aldı.

Tbl 1. Lig: Petkim Spor: 85 - Mamak Belediye Yeni Mamak Spor: 82, System.String[]
Türkiye Basketbol 1. Ligi 22. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Mamak Belediye Yeni Mamak Spor'u 85–82'lik skorla yenerek 13. galibiyetini aldı.

Salon: Enka Spor Salonu

Hakemler: Orkun Yurttaş xx, Fatih Güler xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx

Petkim Spor: Markus Roysall Kennedy xxx 21, Marek Jonah Bram Klassen xxx 17, Mustafa Baki Görür xxx 14, Barboros Bozkurt xx 8, Ogün Sevinç xx 7, Berkay Bayar xx 6, Mercan Solkol x 4, Koray Uzunhasan x 3, Kristijan Nikolov x 3, Sinan Sağlam x 2, Utku Saraloğlu x, Arca Tülüoğlu x

Başantrenör: Okan Çevik

Mamak Belediye Yeni Mamak Spor: Erick BernardNeal xxx 17, Hidayet Civan xx 12, Alican Güney xx 12, Ercan Bayrak xx 11, Efe Beşok xx 8, Utku Yücedağ xx 7, Efekan Coşar xx 7, Erkan Yılmaz xx 5, Kevin Kaspar x 3

Başantrenör: Faruk Beşok

1. Periyot: 18 - 23 (Mamak Belediye Yeni Mamak Spor lehine)

Devre: 49 - 49

3. Periyot: 69 - 74 (Mamak Belediye Yeni Mamak Spor lehine) - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:37 Kaynak: İHA

basketbol, Türkiye, Petkim, Mamak, Spor
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