TBMM Başkanı Şentop'tan Abdi İbrahim'e tebrik - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Abdi İbrahim'e tebrik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önde gelen ilaç şirketlerinden Abdi İbrahim'i, İsviçreli OM Pharma'nın yüzde 28,5 hissesini satın almasından dolayı tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop'tan Abdi İbrahim'e tebrik, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önde gelen ilaç şirketlerinden Abdi İbrahim'i, İsviçreli OM Pharma'nın yüzde 28,5 hissesini satın almasından dolayı tebrik etti.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Şentop, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'u telefonla aradı.

Şentop, görüşmede Türkiye adına memnuniyet duyduğunu belirterek, "Özellikle salgın döneminde Türkiye'nin sağlık alanında faaliyetlerinin kapsamını ve hamle kabiliyetini göstermesi bakımından çok önemli." ifadesini kullandı.

Mustafa Şentop, Abdi İbrahim, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan Abdi İbrahim'e tebrik - Son Dakika


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