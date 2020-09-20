TBMM Başkanı Şentop'tan Abdi İbrahim'e tebrik - Son Dakika

Şentop, görüşmede Türkiye adına memnuniyet duyduğunu belirterek, "Özellikle salgın döneminde Türkiye'nin sağlık alanında faaliyetlerinin kapsamını ve hamle kabiliyetini göstermesi bakımından çok önemli." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Şentop, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut 'u telefonla aradı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop , Türkiye'nin önde gelen ilaç şirketlerinden Abdi İbrahim 'i, İsviçreli OM Pharma'nın yüzde 28,5 hissesini satın almasından dolayı tebrik etti.

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