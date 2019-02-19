TBMM Başkanlığı Devir-teslim Töreni (2)
33 dakika önce
- Celal Adan'ın konuşması Çiçek ve hediye takdimi Binali Yıldırım'ın açıklamaları TBMM - Binali Yıldırım, görevini Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a devretti.
- Celal Adan
'ın konuşması
Çiçek ve hediye takdimi Binali Yıldırım
'ın açıklamaları
TBMM - Binali Yıldırım, görevini Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a devretti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:30 Kaynak: AA
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