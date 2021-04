TBMM Genel Kurulu, özel oturumla toplandı (2) - Son Dakika

MHP'Lİ AKÇAY: 23 NİSAN, CUMHURYİETE GİDEN YOLDUR

MHP grubu adına söz alan Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, 23 Nisan'ın Ergenekon'dan çıkış olduğunu belirterek, "Türk milletinin tam bağımsız ve medeni şekilde birlik ve beraberlik içinde yaşama azmidir; etnik köken, dil, mezhep, yöre ayrımı yapmaksızın milli devlet ülküsünde birleştiğimiz gündür. 23 Nisan millet iradesinin devlet idaresine dönüştüğü gündür. 23 Nisan cumhuriyete giden yolun kilometre taşıdır ve 23 Nisan, Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği ve dünyada tüm çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır" dedi.

İYİ PARTİ'Lİ TATLIOĞLU: 'GAZİ' UNVANINA SAHİP TEK MECLİSİYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise bundan 101 yıl önce milletin kendi kaderine el koyma arzusuyla harekete geçtiğini kaydederek, "Geri döndürülmez bir biçimde yegane meşruiyet kaynağının, tek ve gerçek hakimin millet olduğu tespit ve tescil edilmiştir. İstiklal Savaşı'nı zafere taşıyan ve bu sebeple 'Gazi Meclis' unvanına sahip olan tek parlamento TBMM'dir. TBMM, kurulduğu günden itibaren tarihin kendisine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket etmiştir. Bunu 15 Temmuz dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan her zaman ve her zeminde yerine getirmiştir" diye konuştu. BBP LİDERİ DESTİCİ: TBMM DEVLETİN KENDİSİDİRBBP Genel Başkanı Mustafa Destici de 101 yıl önce verilen mücadeleye vurgu yaparak, "Milletimiz Meclis'iyle her zaman gurur duymuş, bu özellikleri nedeniyle de ondan beklentileri her zaman yüksek olmuştur. Sahip olduklarımızın değerlerini özellikle onları kaybetmeden bilmemiz çok önemlidir. TBMM devletin aklı, milletin vicdanı, zırhı, iradesi bizatihi kendisidir" dedi.HDP'Lİ OLUÇ: TÜM ÇOCUKLARIN BAYRAMINI KUTLUYORUM

HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç da "101 yıl önce Meclis'in kuruluşunu ve o dönemi hatırladığımız bugünü ve tüm çocukların bayramını kutluyorum" diye konuştu.