TBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı - Son Dakika
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TBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı

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TBMM\'de 401 milyar TL\'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı
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TBMM Genel Kurulu'nda fon vurgunu iddiaları üzerinden iktidar ve muhalefet arasında sert tartışma yaşandı. Muhalefet temsilcileri, 217 kişinin 401 milyar liralık kazanç elde ettiği yönündeki iddiaları gündeme getirerek isimlerin açıklanmasını istedi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise hukuksuzluğa karışan herkesin hesap vereceğini söyledi. Tartışmada "hırsızlar", "alçaklar" ve "soyguncular" ifadeleri kullanılırken, Meclis araştırması yapılması çağrısı geldi.

Meclis'te fon vurgunu iddiaları sert bir tartışmaya dönüştü. Muhalefet, 217 kişinin kimliğinin açıklanmasını ve 401 milyar liralık kazanç iddiasının araştırılmasını isterken AK Parti, hukuksuzluğa karışanların korunmadığını savundu.

"217 KİŞİ KİMDİR, NİYE SAKLIYORSUNUZ?"

TBMM'deki tartışmada söz alan Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, fon işlemlerinden kazanç sağladığı ileri sürülen kişilerin kimliklerinin açıklanmasını istedi. Emir, aradan 25 gün geçmesine rağmen sorularına yanıt alamadıklarını savunarak şöyle konuştu: "Bu iki yüz on yedi ayrıcalıklı yatırımcı Tırnak içerisinde yatırımcı gerçekte hırsız. Kimdir? Niye saklıyorsunuz? Bunlar kaç milyar lira kazandılar?" Emir, söz konusu paraların yurt dışına çıkarılıp çıkarılmadığının da açıklanmasını istedi. Muhalefet belediyelerine yönelik soruşturmaları hatırlatan Emir, iktidarı farklı uygulamalar yapmakla suçladı.

TBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı

AK PARTİ'DEN YANIT: HİÇBİR HIRSIZLIĞIN ARKASINDA DURMAYIZ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, muhalefetin eleştirilerine sert sözlerle karşılık verdi. Akbaşoğlu, iktidar veya muhalefet ayrımı yapmadan hukuksuzluğa karışan herkesin hesap vermesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Biz hiçbir hırsızlığın, arsızlığın arkasında durmayız." Muhalefetin belediyelere yönelik soruşturmalardaki tutumunu da eleştiren Akbaşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ilişkin suçlamaları hatırlattı.

TBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı

"KİMDİR BU ALÇAKLAR? KİMDİR BU SOYGUNCULAR?"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise tartışmayı 401 milyar liralık kazanç iddiasına taşıdı. Çömez, 19 Ağustos 2026 tarihli bir savcılık yazısından söz ederek bazı kişilerin önceden bilgi edinip haksız kazanç sağladığını ileri sürdü. Adalet Bakanı'na atfettiği açıklamada 16 günde 401 milyar liralık kazanç elde edildiğini iddia eden Çömez, sert ifadeler kullandı: "Kimdir bu alçaklar? Kimdir bu istihbaratı alıp, bu bilgiyi alıp, milletin alın terine göz dikenler? Kimdir bu soyguncular? Kimdir bu vurguncular?"

TBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı

MECLİS'TE İKİ AYRI KOMİSYON ÖNERİSİ

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, tartışmanın karşılıklı suçlamalarla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Kaya, hem belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının hem de fon işlemlerinin araştırılması için iki ayrı Meclis komisyonu kurulmasını önerdi. Kaya, bütün siyasi partilere seslenerek şu çağrıyı yaptı: "Bütün yolsuzluklar araştırmaya var mısınız? Yoksa bunu sadece edebiyatını mı yapacaksınız?"

TBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı

CHP VE DEM PARTİ'DEN ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı da fon işlemleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülen kişilerin listesinin neden açıklanmadığını sordu. Sarı, soruşturmalarda iktidar ve muhalefete farklı muamele yapıldığını savunarak şeffaflık çağrısında bulundu. 

TBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise konunun karşılıklı polemiklerle çözülemeyeceğini belirtti. Temelli, Meclis araştırma komisyonları kurulmasını ve konuyla bağlantılı yasa teklifinin yeniden değerlendirilmesini istedi.

TBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı
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SON DAKİKA: TBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı - Son Dakika
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