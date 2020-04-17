TBPF Başkanı Gökhan Özdemir: "Yetkililerin çağrılarına kulak verilmeli" - Son Dakika
Son Dakika Spor TBPF Başkanı Gökhan Özdemir: 'Yetkililerin çağrılarına kulak verilmeli' - Son Dakika Spor

TBPF Başkanı Gökhan Özdemir: "Yetkililerin çağrılarına kulak verilmeli"

6 saat önce

99 Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yetkililerin çağrılarına kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

TBPF Başkanı Gökhan Özdemir:

99 Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yetkililerin çağrılarına kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

TBPF Başkanı Özdemir, federasyonun internet sitesinde yer alan videosunda, "Zor günlerden geçiyoruz. Koronavirüs salgınından kurtulmak için kişisel olarak alacağımız tedbirlerin yanında sosyal izolasyon ile bu virüsün çok az insanı etkilemesini sağlayabiliriz. Bu kriz sürecini en az hasarla atlatmamız için doğru adımlarla ilerlemeliyiz. Bunun için de bizlerin sorumluluk alarak yetkililerin çağrılarına kulak vermemiz gerekmektedir. Unutmayın sadece kendimizden değil çevremizdeki insanlardan da sorumluyuz." İfadelerini kullandı.

Evde geçirilen süreçte spor yapmanın önemini vurgulayan Özdemir, "Dünya, bugünlerde önümüzdeki günleri sağlıkla ve güzellikle karşılamak için evde kalmaya gayret gösterirken günlük yaşamımız haliyle değişti.Hareketlerimiz kısıtlandı.Strese bağlı olarak yeme, içme eğilimlerimiz de arttı.İlerleyen günlerde bu durumun bizlere kilo ve sağlıksız bir hayat olarak yansımaması için evde spor yapmayı sakın unutmayın." dedi.

Federasyon olarak çeşitli programlar hazırladıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Evde bulunduğumuz süre içersinde sizlere spor yapmanız, eğlenmeniz, düşünmeniz ve sağlığınıza dikkat etmeniz için programlar hazırlıyoruz. İnternet sitemizde sporcularımız için antrenman programları paylaşıyoruz. "İnstagram" hesabımızda "Buzdan Sorular" adlı online yarışmamızla hem düşündürdük hem yarıştık. Uzman diyetisyenimizle evde kaldığımız süreçte nasıl beslenmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Evde kal videolarımız ile sizlere gerekli mesajları vermeye çalışıyoruz. Uzman spor psikologumuzla bu süreçte neler yapmamız gerektiğini paylaşıyoruz."

Alınacak tedbirlerle salgının yayılması önlenebilirse hayatın normale döneceğini belirten Özdemir, "Sporcularımın ve ailelerinin koruma tedbirlerine hassasiyetle uymalarını rica ediyorum.Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar.Bu süreçte büyük emek gösteren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, hastalıkla mücadele eden herkese şifalar diliyorum.Sonuç alana kadar tedbiri elden bırakmayacağız.Unutmamalıyız, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Yeniden bir araya geleceğimiz zamana kadar sağlıklı, kalın evde kalın." değerlendirmesinde bulundu.

Gökhan Özdemir, Koronavirüs, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 05:28 Kaynak: AA

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