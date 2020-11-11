TDBB Başkanı Altay: "Konya ile Bosna'nın kalbi birlikte atar" - Son Dakika

TDBB Başkanı Altay: "Konya ile Bosna'nın kalbi birlikte atar"

11.11.2020 10:48
TDBB Başkanı Altay:

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna-Hersek'te hafta sonu yapılacak yerel seçimler öncesinde Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulah Skaka ve Saraybosna Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic ile video konferans...

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna-Hersek'te hafta sonu yapılacak yerel seçimler öncesinde Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulah Skaka ve Saraybosna Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic ile video konferans yoluyla görüştü.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulah Skaka ve Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic ile görüştü. Video konferans üzerinden yapılan toplantıda Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulah Skaka ile görüşen Başkan Altay, "Seçim öncesinde ziyaret etmek istiyorduk ama pandemiden dolayı gelemedik. Video konferansla da olsa başarı dileklerimizi iletelim diye arzu ettik. Konya ile Saraybosna'nın kalbi birlikte atar. Bütün Konyalıların desteği Saraybosna'nın yanında. Seçimlerde başarılar diliyoruz. Allah kolaylıklar versin. İnşallah tebrik ziyaretine geliriz" şeklinde konuştu.

"Türk halkı bizim için başka bir yerdedir"

Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulah Skaka da "Konya bizim kardeş şehrimiz. Biz kalben de duygularımızla da Konya'ya bağlıyız. Konya ve Saraybosna olarak birbirimize çok yakın olan iki şehiriz. Bu sadece kağıt üzerinde değil, gerçekten hayatın içinde iş birliği alanlarında da kendisi gösteren bir iş birliği bu. Türk halkı bizim için başka bir yerdedir. Hem Bosna-Hersek için hem Saraybosna için yaptığınız her şeyden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Konya'nın desteği sizlerle"

Saraybosna'nın Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic ile de görüşen Başkan Altay, gönüllerinin kendileriyle olduğunu söyledi. Başkan Altay, "TDBB'de birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla belediyecilikte ne kadar iyi işler yaptığınıza şahidiz. Bütün Konya'nın duası, desteği sizlerle beraber. TDBB ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Bu seçimden de başarıyla çıkacağınıza inancım tam" ifadelerini kullandı.

Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic ise, seçimler nedeniyle yoğun bir süreç geçirdiklerini söyleyerek, Konya gibi manevi bir şehirden, bütün Konyalıların desteğinin ve duasının yanlarında olduğunu duymanın kendilerini çok memnun ettiğini ifade etti ve kendilerine her zaman yakın ilgi gösteren Başkan Altay'a teşekkür etti. - KONYA

TDBB Başkanı Altay: Konya ile Bosna'nın kalbi birlikte atar
TDBB Başkanı Altay: Konya ile Bosna'nın kalbi birlikte atar

Saraybosna, Konya, Video, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TDBB Başkanı Altay: 'Konya ile Bosna'nın kalbi birlikte atar' - Son Dakika


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