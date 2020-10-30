TEB'den sendikasyon kredisi açıklaması - Son Dakika

TEB'den sendikasyon kredisi açıklaması
30.10.2020 17:05
Türk Ekonomi Bankası (TEB), bugün uluslararası bankalardan 367 gün vadeli 250 milyon avro ve 41 milyon 500 bin dolar olmak üzere iki dilimden oluşan yaklaşık 335 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı.
Türk Ekonomi Bankası (TEB), bugün uluslararası bankalardan 367 gün vadeli 250 milyon avro ve 41 milyon 500 bin dolar olmak üzere iki dilimden oluşan yaklaşık 335 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı.
TEB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, TEB'in bugün uluslararası bankalardan 367 gün vadeli 250 milyon avro ve 41 milyon 500 bin dolar olmak üzere iki dilimden oluşan yaklaşık 335 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladığı bildirildi.
Açıklamada, "Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti Euro dilim için Euribor+ yüzde 2.25 ve ABD Doları dilim için Libor+ yüzde 2.50'dir." denildi.
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