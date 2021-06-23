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Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar - Son Dakika
BBC

Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar

23.06.2021 17:44

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Meksika sınırındaki El Paso şehrinde bulunan çocuk göçmen kampındaki istismar olayları, seneler sonra gün yüzüne çıktı. El Paso'da Fort Bliss Askeri Üssündeki çadır kent, ABD-Meksika sınırını tek başına geçen ve aileleriyle buluşmayı bekleyen 2 binden fazla çocuğa ev sahipliği yapıyor. Burada genç kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıldığı iddiaları BBC'nin araştırması üzerine tekrar gündeme geldi.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Meksika sınırındaki El Paso kentinde ABD-Meksika sınırını tek başına geçen ve aileleriyle buluşmayı bekleyen 2 binden fazla çocuğa ev sahipliği yapan kaptan gelen cinsel istismar iddiaları kan dondurdu. Kampta çocuklara cinsel istismarda bulunulduğu ve yaşı biraz daha büyük genç kızlara yönelik tecavüz olayları nedeniyle sürekli hamilelik testi yapıldığı gündem oldu.

BBC araştırmasında, çocuklara yönelik cinsel istismar iddiaları, Covid ve bit salgını, aç çocuklara sunulan pişirilmemiş yemekler, temiz kıyafet bulunmaması ve bir çocuğun saatlerce tıbbi müdahale beklemesi gibi sonuçlar yer aldı.

Kamp çalışanlarıyla bu koşullar hakkında konuşan BBC, personel tarafından sızdırılan fotoğraf ve videolara erişti.

"BAZEN TAVUKLAR KANLI OLUYOR"

Fort Bliss kampı, bazılarında 100 kadar çocuğun kaldığı en az 12 çadıra sahip. Çocuklar vakitlerinin çoğunluğunu çadırlarda geçiriyor, ancak tenefüs için bir ya da iki saatliğine ya da diğer yüzlerce çocukla beraber yemek kuyruğunda beklemek için dışarı çıkabiliyorlar. Kamp çalışanları BBC'ye yaptığı açıklamada, yiyeceklerin genellikle yenilebilir düzeyde olduğunu söylerken, 15 yaşındaki bir çocuk çiğ et yediğini ifade etti:

"Bazen tavuklar kanlı, etler de epey kırmızı oluyor. Aç kalamayacağımız için yemeye mecbur oluyoruz ama oradan hastalık da kaptım."

Çok sayıda hasta çocuğu yatırmak üzere başka çadırlar da kuruldu. Ancak çocuklar bu çadırlara, "Covid şehri" yakıştırmasını yapıyor. Kamp yönetiminin konuşmasına izin vermediği bir kamp çalışanı ismini vermeden, "Yüzlerce çocuğun Covid testi pozitif çıktı" diye konuştu.

Skandalı yıllarca sakladılar! Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar

İDDİALARA YANIT VERMEDİLER

Kampın işletmesi için dışarıdan taşeron hizmet de alan Sağlık ve İnsani Hizmetleri Bakanlığı (HHS), şeffaflığa önem verdiklerini söylese de BBC'nin kampa erişme talebini reddetti.

HHS, BBC tarafından ortaya çıkarılan kamptaki ihmal iddialarına ilişkin sorulara da yanıt vermedi. Ancak kamuoyuna yapılan açıklamada ise, "Temiz ve konforlu uyku alanları, yemekler, tuvalet malzemeleri, çamaşır yıkama, eğitim ve eğlence faaliyetleri ve tıbbi hizmetlere erişim gibi gerekli bakım standartlarını sağladıklarını" belirtti.

DÜZENLİ HAMİLELİK TESTİ YAPILIYOR

Fort Bliss kampında personelin çocuklara cinsel istismarda bulunduğuna dair bilgiler de var. Bir personel tarafından gizlice kaydedilen ve BBC ile paylaşılan bir kamp eğitim oturumunda, bir çalışan bu konuya ilişkin endişesini dile getirerek, "Zaten personeli reşit olmayan biriyle uygunsuz bir şekilde yakaladık" ifadelerini kullandı.

Skandalı yıllarca sakladılar! Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar

Başka bir çalışan da BBC'ye ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) personelle bir tecavüz vakası hakkında konuştuğunu söyledi.

Çalışan, "DHS bir tecavüzün yaşandığını söyledi. Kızlara hamilelik testi yapıyorlar" dedi ve şöyle devam etti: "Geçen gece bir kişinin erkek çocuk çadırında yakalandığını duydum. Bilirsiniz işte, bir şeyler yaparken..."

12 BİN ÇOCUĞUN DURUMU BELİRSİZ

Personel, kendine zarar veren çok sayıda çocuk vakası olduğunu ve kamptaki çocukların çoğunun ciddi bir biçimde depresyona girdiğini söylüyor.

BBC'ye konuşan 15 yaşındaki genç duygulanarak, "Oradan bir daha asla çıkamayacağımı ve ailemi bir daha göremeyeceğimi düşündüm" diye konuştu. Genç, "Ara ara ve geceleri ağlardık. Çok kötü hissettiğim bir zamanda neredeyse intihar etme noktasına gelmiştim" dedi.

Fort Bliss'teki personel, çocukların sahip olduğu koşullar hakkında konuşarak ve bunları ifşa ederek birtakım riskler aldı. Ülkenin dört bir yanında HHS acil durum tesislerinde kalan yaklaşık 12 bin çocuğun durumu ise büyük ölçüde bilinmiyor.

Skandalı yıllarca sakladılar! Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar

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Son Dakika Dünya Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar - Son Dakika Dünya

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