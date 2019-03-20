Tedavisi Tamamlanan Karabatak, Doğaya Salındı

Kastamonu'da tedavisi tamamlanan Karabatak, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.

Kastamonu'da tedavisi tamamlanan Karabatak, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.



Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaşlarca bakıma muhtaç ve halsiz halde bulunan Karabatak, Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Vatandaşlardan teslim alınan Karabatak, Kastamonu'ya getirilerek veteriner kliniğine nakledildi.



Veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenesinde, sol kanadında yara olduğu ve enfeksiyon kaptığı tespit edilen Karabatak, tedavi altına alındı. Veteriner hekimce gerçekleştirilen 3 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan Karabatak, DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce yeniden doğaya salındı.



Deniz, göl ve nehir kıyılarında toplu halde yaşayan Karabataklar, uzun gagalı, uzun boyunlu, perde ayaklı, dalıcı kuş türleri arasında yer alıyor. Suya daldıklarında kanatlarını manevra, yön değiştirme ve fren yapmak için kullanabilen karabataklar avladıkları balıklarla besleniyorlar. Üst gagalarının ucu kıvrık olan karabataklar su altında sekiz dakikaya kadar kalabiliyorlar. - KASTAMONU

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