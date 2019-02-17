Son Dakika Haberleri: Tek Katlı Bina İnşaatının Çatısı Çöktü, 4 İşçi Yaralandı

Tek Katlı Bina İnşaatının Çatısı Çöktü, 4 İşçi Yaralandı

1 saat önce

MERSİN'de, tek katı binanın inşaatında beton dökümü yapılan çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 4 işçi yaralandı.

Tek Katlı Bina İnşaatının Çatısı Çöktü, 4 İşçi Yaralandı, System.String[]
MERSİN'de, tek katı binanın inşaatında beton dökümü yapılan çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 4 işçi yaralandı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Caddesi üzerinde meydana geldi. Tek katlı binanın inşaatında çalışan işçiler, beton dökme işlemi için alttan demirlerle desteklenen çatıya çıktı. İddiaya göre, ağırlığı taşıyamayan direklerin devrilmesi sonucu çatı çöktü. Yaklaşık 3 metreden yapının içine düşen 4 işçi, yaralandı. İşçiler, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:56 Kaynak: DHA

Mersin, İşçi, Güncel
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