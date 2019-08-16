Son Dakika Haberleri: Tek katlı ev alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tek katlı ev alev alev yandı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Tek katlı ev alev alev yandı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Karanlık Dere mevkiinde saat 12.00 sıralarında tek katlı bir evde yangın meydana geldi. Elektrik sisteminde meydana gelen bir arıza sebebiyle çıktığı düşünülen yangın, kısa sürede evin çatısını sardı. Yangına müdahale eden Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, evde meydana gelen yangını kontrol altına aldı, ancak ev kül olmaktan kurtarılamadı.

Yangın söndürüldükten sonra ağır hasar alan evde yapılan incelemelerde dolaptan bozma bir kümeste bulunan tavuk ve civcivlere bir şey olmaması her şeye rağmen sevindirdi. - EDİRNE
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek
İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2) Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 20:24:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tek katlı ev alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]