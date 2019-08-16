Tek katlı ev alev alev yandı
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:47 Kaynak: İHA
'nin Keşan
ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
, Karanlık Dere mevkiinde saat 12.00 sıralarında tek katlı bir evde yangın meydana geldi. Elektrik sisteminde meydana gelen bir arıza sebebiyle çıktığı düşünülen yangın, kısa sürede evin çatısını sardı. Yangına müdahale eden Keşan Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, evde meydana gelen yangını kontrol altına aldı, ancak ev kül olmaktan kurtarılamadı.
Yangın söndürüldükten sonra ağır hasar alan evde yapılan incelemelerde dolaptan bozma bir kümeste bulunan tavuk ve civcivlere bir şey olmaması her şeye rağmen sevindirdi. - EDİRNE
ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2) Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu