Çerkezköy'de 13 yaşındaki kız çocuğu markette tacize uğradı - Son Dakika
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Çerkezköy'de 13 yaşındaki kız çocuğu markette tacize uğradı

29.05.2023 23:13

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu, markette tacizine uğradığı şahıs tarafından takip edilerek yaşadığı apartmanın asansöründe de tacize uğradı. Polis, daha önce de yine bir markette bir kadına sarkıntılık yapmaktan tutuklanan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Çerkezköy Fatih Mahallesi'nde 13 yaşındaki bir kız çocuğu, cumartesi günü alışveriş yapmak üzere girdiği markette tacize uğradı. Tacizci, iddiaya göre kızı takip ederek girdiği binanın asansöründe de taciz etti. Kızın eve giderek yaşadıklarını anlatmasının ardından aile durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasından kimliğine belirlediği A.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İLK VUKUATI DEĞİL

A.D.'nin daha önce de yine bir markette bir kadına sarkıntılık yapmaktan gözaltına alındığı, tutuklanarak cezaevine konulan şahsın 6 ay hapis yattıktan sonra geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktığı öğrenildi. Evli ve Çerkezköy'de bir lokantada motorlu kurye olduğu olduğu öğrenilen A.D.'nin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkezköy'de 13 yaşındaki kız çocuğu markette tacize uğradı - Son Dakika


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