Tekirdağ'da Facia; Dereye Uçan Otomobilde 3'ü Çocuk 8 Kişi Öldü (3)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Tekirdağ
'da dereye uçan otomobilde ölen 8 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin otomobil sürücüsü Erkan Aslan
(43), Buğra Barış Arslan (19), Buğlem Arslan (5), Mustafa Öner
(65), Ayşe Öner (67), Pınar
Aldemir (24), Seyit Abdullah Aldemir (5) ve Emir Umeyr Aldemir (1) olduğu belirlendi.
Kazada ölenlerin yakınları geldikleri olay yerinde gözyaşları döküp, sinir krizleri geçirdi. Yakınlarına ilk müdahale, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi
'ne götürüldü.
TAZİYEYE GELMİŞLER
Otomobil sürücüsü Erkan Aslan'ın, kanser tedavisinden yaşamını yitiren eşi Zehra Aslan
için taziyeye gelen yakınlarını, Tekirdağ'a götürmek için bugün saat 07.00 sıralarında Edirne
'nin Uzunköprü
ilçesinden yola çıktığı belirtildi. Merkez Süleymanpaşa
ilçesine bağlı Ortaca
Mahallesi'ne geldiklerinde otomobilin ilk belirlemelere göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye uçtuğu saptandı.