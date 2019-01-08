Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Facia; Dereye Uçan Otomobilde 3'ü Çocuk 8 Kişi Öldü (3)

Tekirdağ'da Facia; Dereye Uçan Otomobilde 3'ü Çocuk 8 Kişi Öldü (3)

33 dakika önce

KİMLİKLERİ BELİRLENDİTekirdağ'da dereye uçan otomobilde ölen 8 kişinin kimlikleri belirlendi.

Tekirdağ'da Facia; Dereye Uçan Otomobilde 3'ü Çocuk 8 Kişi Öldü (3), System.String[]
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Tekirdağ'da dereye uçan otomobilde ölen 8 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin otomobil sürücüsü Erkan Aslan (43), Buğra Barış Arslan (19), Buğlem Arslan (5), Mustafa Öner (65), Ayşe Öner (67), Pınar Aldemir (24), Seyit Abdullah Aldemir (5) ve Emir Umeyr Aldemir (1) olduğu belirlendi.

Kazada ölenlerin yakınları geldikleri olay yerinde gözyaşları döküp, sinir krizleri geçirdi. Yakınlarına ilk müdahale, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

TAZİYEYE GELMİŞLER

Otomobil sürücüsü Erkan Aslan'ın, kanser tedavisinden yaşamını yitiren eşi Zehra Aslan için taziyeye gelen yakınlarını, Tekirdağ'a götürmek için bugün saat 07.00 sıralarında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden yola çıktığı belirtildi. 

Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi'ne geldiklerinde otomobilin ilk belirlemelere göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye uçtuğu saptandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:47 Kaynak: DHA

Mustafa Öner, Erkan Aslan, Tekirdağ, 3. Sayfa
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