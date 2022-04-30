Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
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Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

30.04.2022 15:30
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

Tekirdağ-Malkara karayolunda meydana gelen trafik kazasında arızalanan aracını kontrol etmeye çalışan 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ- Malkara karayolunda meydana gelen trafik kazasında arızalanan aracını kontrol etmeye çalışan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Malkara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arızalanan aracını emniyet şeridine çeken 64 yaşındaki Hasan Özçoban'a aynı yönden ilerleyen Yunus S. (55) idaresindeki 34 KE 4627 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın ardından araç sürücüsü hızla olay yerinden Malkara yönüne doğru kaçtı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Özçoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de güvenlik önlemleri alarak, kaçan aracın peşine düştü.

Kaçan sürücü Malkara'da yakalandı

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli çalışmalar sonucu KGYS kameraları incelenerek aracın Malkara'ya giriş yaptığı tespit edildi. İkamet adresine yapılan operasyon ile Yunus S. (55) gözaltına alınarak Süleymanpaşa İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi. Şahıs adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

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Hisarcık, Tekirdağ, Tragger, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
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