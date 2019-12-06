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Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Çerkezköy ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Çerkezköy ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 farklı otomobilden çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheliyi, fiziki ve teknik takibin ardından Çorlu ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Çerkezköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:50 Kaynak: AA
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