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Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
6 saat önce
Çerkezköy ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:50 Kaynak: AA
Çerkezköy ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 farklı otomobilden çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheliyi, fiziki ve teknik takibin ardından Çorlu ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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