Tekirdağ'da mezarlığın demir kapılarıyla muslukları çalındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mezarlığın iki demir kapısıyla muslukları çalındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Çavuşköy Mahallesi'nde bulunan mezarlıktaki iki demir kapıyla muslukların çalındığını belirledi.

Hırsızlığı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mahalle muhtarı Erdal Esen, gazetecilere, daha önce de mezarlığın kapılarının çalındığını ve tekrar yaptırdıklarını belirterek, hırsızlıklardan bıktıklarını söyledi.

Mahalle sakinlerinden İrfan Şahin de mezarlıktan hırsızlık yapanların vicdansız olduğunu ifade ederek, "Mezarlık bu. Senin baban vardır, baban yoksa deden vardır, ninen vardır. Bunları gözünüzün önüne getirin. Çok para da değil. Gelsin, o kadar paraya ihtiyacı varsa ben vereyim. Birkaç arkadaş mezarlığa hayrat olarak çeşme yaptırdı. Onların kurnalarını çaldılar. Bu kadar vicdansızlık, bu kadar terbiyesizlik olmaz yani. Ülkemiz ne hale geldi bilmiyorum." diye konuştu.