Tekirdağ'da minibüs ters yöne girdi; 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da minibüs ters yöne girdi; 1'i ağır 5 yaralı

24.05.2022 04:23
Tekirdağ'da minibüs ters yöne girdi; 1'i ağır 5 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde ters yöne giren minibüsün 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde ters yöne giren minibüsün 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Tekirdağ-İstanbul karayolunun Yeniçiftlik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Tekirdağ-İstanbul karayolunda ters yönde giden A.P. yönetimindeki 59 PA 403 plakalı minibüs, önce karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 34 CNL 515 plakalı hafif ticari araca, ardından E.A. yönetimindeki 34 KD 8311 palaklı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle araçlar demir yığını haline dönüşürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler A.P., M.K., E.A. ile otomobilde bulunan K.A. ve M.A. sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla, Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan minibüs şoförü A.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tekirdağ'da minibüs ters yöne girdi; 1'i ağır 5 yaralı
Tekirdağ'da minibüs ters yöne girdi; 1'i ağır 5 yaralı
Tekirdağ'da minibüs ters yöne girdi; 1'i ağır 5 yaralı
Tekirdağ'da minibüs ters yöne girdi; 1'i ağır 5 yaralı
Tekirdağ'da minibüs ters yöne girdi; 1'i ağır 5 yaralı
Tekirdağ'da minibüs ters yöne girdi; 1'i ağır 5 yaralı
Tekirdağ'da minibüs ters yöne girdi; 1'i ağır 5 yaralı
Tekirdağ'da minibüs ters yöne girdi; 1'i ağır 5 yaralı
Tekirdağ'da minibüs ters yöne girdi; 1'i ağır 5 yaralı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da minibüs ters yöne girdi; 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da minibüs ters yöne girdi; 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
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