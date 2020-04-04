Tekirdağ Gençlik Merkezi, sağlık çalışanlarına maske üretiyor - Son Dakika

Tekirdağ Gençlik Merkezi, sağlık çalışanlarına maske üretiyor

TEKİRDAĞ Gençlik Merkezi'nde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için maske üretimine başladı.

Tekirdağ Gençlik Merkezi, koronavirüsle mücadelede büyük emek harcayan sağlık çalışanları için özel maske üretmeye başladı. Müdüründen, personeline seferber olan merkezde 8 bin maske üretilmesi hedefleniyor.Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürü Selman Modalı, her hafta yapımı tamamlanan maskeleri İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini belirterek, "Dünyada yaygınlaşmakta olan koronavirüs bulaşması dolayısıyla en büyük sıkıntıyı çalışan sağlıkçılarımız çekmektedir. Biz de sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla merkezlerimizde maske üretimine geçtik. Ürettiğimiz maskeleri haftalık olarak İl Sağlık Müdürlüğümüze verip sağlık çalışanlarına verilmesini sağlayacağız. Biz şuanda aylık 8 bin tane üretmeyi hedefliyoruz. İhtiyaca göre çalışmaya devam edeceğiz" dedi.