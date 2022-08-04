Olay, sabah saat 05.45 sıralarında Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; S.S. sevk ve idaresindeki araç, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde kavşakta yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine iki ambulans sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tek taraflı kazada 4 yaralı - Son Dakika

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