Tek taraflı kazada 4 yaralı - Son Dakika
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Tek taraflı kazada 4 yaralı

04.08.2022 15:03
Tek taraflı kazada 4 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen tek taraflı yaralamalı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen tek taraflı yaralamalı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, sabah saat 05.45 sıralarında Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; S.S. sevk ve idaresindeki araç, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde kavşakta yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine iki ambulans sevk edildi.

Yaralılardan araç sürücüsü S.S. (44) Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edilirken, araçtaki yolculardan E.A.S. (14) Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne, araçtaki E.S. (39) ve E.K.S. (16) ise Özel Yaşam Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tek taraflı kazada 4 yaralı - Son Dakika

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