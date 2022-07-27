Tekirdağspor Kulübü Başkanı Daşdan ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Tekirdağspor Kulübü Başkanı Daşdan ziyaretler gerçekleştirdi

27.07.2022 12:27
Tekirdağspor Kulübü Başkanı Daşdan ziyaretler gerçekleştirdi

Tekirdağspor Başkanı Ekrem Daşdan, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tekirdağspor Başkanı Ekrem Daşdan, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Daşdan, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Bir süre Vali Yıldırım ile görüşen Daşdan, takım hakkında ve yaptıkları çalışmalarla ilgili Yıldırım'a bilgi verdi.

Daştan, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e ziyaret gerçekleştirdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Daşdan, yeni sezon hazırlıklarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini aktararak, "Takımı şehirle bütünleştirmek için gerekli adımları atıyoruz. Protokol üyelerine ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Taraftarımıza da bir mesajım var, unutmasınlar ki onlar varsa Tekirdağspor var. Taraftarımız bizim en büyük transferimiz. Tüm şehrimizi stadımızda bizlere destek olmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, tekirdağspor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağspor Kulübü Başkanı Daşdan ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağspor Kulübü Başkanı Daşdan ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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