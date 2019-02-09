Son Dakika Haberleri: Tekneden Düşen Kişi Öldü

Tekneden Düşen Kişi Öldü

25 dakika önce

İstanbul Boğazı'nda tur teknesinden denize düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tekneden Düşen Kişi Öldü, System.String[]
İstanbul Boğazı'nda tur teknesinden denize düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eminönü'nden hareket eden tur teknesindeki yolcu, Ortaköy açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tekneden denize düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri kısa sürede denize düşen kişiyi bota çıkardı.

Karaya çıkarılan şahıs, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen kişi hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:43 Kaynak: AA

Ortaköy, Eminönü, İstanbul Boğazı, Güncel
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