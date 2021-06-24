Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi

Balat İskelesi'nde tekneden tekneye atlamaya çalışan şahıs, denize düşerek boğuldu. Düşme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, cansız bedeni denizden çıkarılan Hacı Ali Özsoy'un bir süredir kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Balat İskelesi'nde tekneden diğer tekneye atlamaya çalışan Hacı Ali Özsoy tutunmayı başaramayınca denize düştü. 18 HAZİRAN'DAN BERİ ARANIYORDU Boğularak can veren talihsiz adamın bir süre önce Kayseri'den İstanbul'a geldiği, geri dönmeyince ailesinin de 18 Haziran'da durumu polise bildirdiği belirlendi. DÜŞME ANI KAMERADA Kayıp olarak aranan Hacı Ali Özsoy'un son görüntüleri iskelede bulunan bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere bir kişinin tekneden tekneye atlarken denize düştüğü anlar yansıdı.

YORUMLAR (1) Coronaci : Yuzme bilmiyosan niye atliyosun be kardesim ayrica bilsende teknelerin pervaneleri var acelen ne ... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

Son Dakika

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var

Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber

'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı

Büyükşehirden taşındılar, evlerinin bahçesinde ipekböceği yetiştirmeye başladılar

Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor

Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti

Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu

Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü