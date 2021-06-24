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Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi

24.06.2021 15:21

Balat İskelesi'nde tekneden tekneye atlamaya çalışan şahıs, denize düşerek boğuldu. Düşme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, cansız bedeni denizden çıkarılan Hacı Ali Özsoy'un bir süredir kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Balat İskelesi'nde tekneden diğer tekneye atlamaya çalışan Hacı Ali Özsoy tutunmayı başaramayınca denize düştü.

18 HAZİRAN'DAN BERİ ARANIYORDU

Boğularak can veren talihsiz adamın bir süre önce Kayseri'den İstanbul'a geldiği, geri dönmeyince ailesinin de 18 Haziran'da durumu polise bildirdiği belirlendi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Kayıp olarak aranan Hacı Ali Özsoy'un son görüntüleri iskelede bulunan bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere bir kişinin tekneden tekneye atlarken denize düştüğü anlar yansıdı.

Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi

Ali Özsoy, İstanbul, Haziran, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Coronaci : Yuzme bilmiyosan niye atliyosun be kardesim ayrica bilsende teknelerin pervaneleri var acelen ne ... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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