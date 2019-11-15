(TEKRAR) Yozgat'ta 6 bin üniversite öğrencisine testi kebabı ikram edildi

Yozgat Bozok Üniversitesi, kentin kültürünü tanımaları ve yöresel lezzetlerini tatmaları amacıyla 6 bin öğrencisine testi kebabı ikram etti.

Yerleşkedeki merkezi yemekhane önünde Yozgat'ın plaka kodu olan "66" rakamı şeklinde oluşturulan ocakta, sembolik olarak 24 testi kebabı pişirildi.

Testi kebabının nasıl yapıldığını ve pişirildiğini merak eden öğrenciler, ocağa odun atarak ve ateşi karıştırarak ustalara yardım etti.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile öğrenciler, testileri birlikte kırarak kebapların tadına baktı.

Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bozok Üniversitesine Türkiye'nin birçok şehrinden gelen öğrencileri Yozgat'ın güzel lezzetleri ile buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Öğrencilerden kentin yöresel yemeklerinden olan testi kebabını tatmayanlar olduğunu ifade eden Karadağ, "Öğrencilerimize yöresel yemeklerimizi tattırarak Yozgat'ımızı tanıtmak, burayı benimsemelerini ve mutlu olmalarını sağlamak istiyoruz. Öğrencilerimiz buradan mezun olduklarında Yozgat'ımızı unutmayacaklar ve bizim kültür elçilerimiz olacaklar." dedi.

Karadağ, bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurgulayarak, "Arabaşı, madımak, tandır kebabımız var. Zaman zaman öğrencilerimizi yöresel yemeklerle buluşturarak kentimizi daha iyi tanımalarını sağlayacağız. Bugün ilçelerimizde dahil olmak üzere bu etkinliğimize 6 bin öğrencimiz katıldı. Bu bizim için memnuniyet verici bir durum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Sedef Demircan ise Kütahyalı olduğunu belirterek, testi kebabının gayet güzel olduğunu söyledi.

Malatyalı Şeydanur Çiçek de testi kebabının çok güzel oluğunu vurgulayarak, "Rektörümüze teşekkür ediyorum. Sık sık bu yemeğin yapılmasını talep ediyoruz." dedi.