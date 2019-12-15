Teksüt Bandırma 80-83 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Son Dakika
Son Dakika Spor Teksüt Bandırma 80-83 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Son Dakika Spor

Teksüt Bandırma 80-83 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

6 saat önce

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 2. dakikası 4-4 eşitlikle geçildi.

Teksüt Bandırma 80-83 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, System.String[]

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 2. dakikası 4-4 eşitlikle geçildi. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 6-0'lık seri yakaladı ve 4. dakikaya 10-4 üstün girdi. Terry ve Rıdvan Öncel'in sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan Teksüt Bandırma, 7. dakikada 13-10 öne geçti. Son dakikasına 17-17'lik eşitlikle girilen ilk periyodu konuk ekip, Burak Eşlik'in basketiyle 20-17 önde tamamladı.


İkinci çeyreğe Smith ve Terry'nin sayılarıyla başlayan Teksüt Bandırma karşısında Hrovat'ın isabetli dış atışlarıyla skor üreten Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 13. dakikayı 30-21 üstün geçti. Pota altından Erdi Gülaslan ve Zanna ile sayılar bulan, farkın kapanmasına izin vermeyen Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 16. dakikayı 36-29 önde bitirdi. Çeyreğin kalan bölümünde Teksüt Bandırma, Hummer, Kalinoski ve Alperen Şengün'ün sayılarıyla farkı azaltsa da konuk ekip, soyunma odasına 43-39 önde gitti.


Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Meksa Yatırım Afyon BelediyesSüpor, 23. dakikayı 51-43 üstün geçti. Bu bölümden sonra Şehmus Hazer ve Smith ile boyalı alanı iyi kullanan, hücumda etkinliğini artıran ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 52-54. Crawford, Aldridge ve Zanna'nın sayılarıyla yeniden farkı açan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, final periyoduna 66-57 önde girdi.


Karşılaşmanın son 5 dakikasına Crawford ve Zanna'nın sayılarıyla 72-66 üstün giren konuk ekip karşısında Teksüt Bandırma, Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer ve Kalinoski'nin basketleriyle son dakikaya girilirken öne geçti: 78-77. Son dakika içinde Crawford ile skor üreten Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, karşılaşmadan 83-80 galip ayrıldı.


Hakemler: Emin Moğulkoç, Altuğ Köselerli, Hüseyin Çelik


Teksüt Bandırma: Smith 7, Prewitt 9, Furkan Haltalı, Rıdvan Öncel 14, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer 13, Kalinoski 10, Alperen Şengün 2, Terry 12, Hummer


13


Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 2, Crawford 23, Davis 11, Erdi Gülaslan 8, Burak Eşlik 3, Doğukan Şanlı, Hrovat 12, Aldridge 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 6, Zanna 15


1. Periyot: 17-20


Devre: 39-43


3. Periyot: 57-66


Beş faulle çıkan: 39.57 Kalinoski (Teksüt Bandırma)


Mesleki Eğitim Ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı, Bandırma, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:52 
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