Son Dakika Haberleri: Tekvando: Sofya Grand Prix
Son Dakika Spor Tekvando: Sofya Grand Prix

Tekvando: Sofya Grand Prix

39 dakika önce

Tekvando Sofya Grand Prix'si yarın başlayacak.

Tekvando: Sofya Grand Prix, System.String[]

Tekvando Sofya Grand Prix'si yarın başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Grand Prix serisinin 3. ayağına, 18-20 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya ev sahipliği yapacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda puan veren organizasyonda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek.

Türkiye Milli Takımı'nın kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kilo), Zeliha Ağrıs (49 kilo), İrem Yaman (57 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo), Sude Bulut (+67 kilo)

Erkekler: Hakan Reçber (68 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Yunus Sarı (80 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo)

Bulgaristan, Türkiye, Sofya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merkel: Türkiye'ye silah satışı durdurulacak
Suriye'nin kuzeyindeki Mehmetçik'in teröristleri vurduğu anlar ve yaşadığı sevinç kamerada Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek: NATO, Türkiyesiz yapamaz Türkiye'ye gelen ABD'li heyet, İrlanda'da mola verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 12:05:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekvando: Sofya Grand Prix
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]