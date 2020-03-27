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Tekvandoculardan evde kal çağrısı
6 saat önce
- Tekvandoculardan evde kal çağrısı Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve milli tekvandocular, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.
- Tekvandoculardan evde kal çağrısı
İSTANBUL - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve milli tekvandocular, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.
Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evlerinde sürdüren milli tekvandocular ve Federasyon Başkanı Metin Şahin, yayınladıkları video ile vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:36 Kaynak: İHA
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