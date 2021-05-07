Tekvandoda kota heyecanı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Tekvando Avrupa Kıtası Elemeleri, 7-8 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Tekvando Avrupa Kıtası Elemeleri'nde Türkiye adına 2 sporcu olimpiyat kotası arayacak. Kadınlarda 4 sporcu ile tam kadro olimpiyat oyunları kotası alınırken, erkeklerde 68 kiloda Hakan Reçber ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli mücadele edecek. Cumartesi günü tatamiye çıkacak iki sporcu, her sıklette 2 sporcunun olimpiyat kotası aldığı elemelerde finale yükselirlerse Tokyo biletini ceplerine koyacaklar.

Türkiye, daha önce kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar ve +67 kiloda Nafia Kuş ile olimpiyat oyunlarında temsil edilme hakkı kazanmıştı.

(İHA)