Tem otoyolu'nda trafik kazası 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tem otoyolu'nda trafik kazası 2 ölü - Son Dakika

Tem otoyolu'nda trafik kazası 2 ölü

13 dakika önce

TUZLA'da TEM Otoyolu Ankara istikametinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bariyerlere çarptı sonra da savrularak başka bir otomobil ile çarpıştı.

TUZLA'da TEM Otoyolu Ankara istikametinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bariyerlere çarptı sonra da savrularak başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde yaşandı. Ankara istikametine ilerleyen 70 EL 209 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrularak aynı istikametteki 41 AEH 367 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardaki kişiler itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazaya neden olan otomobildeki Hüseyin Özkan (24) ile Evren Yılmaz'ın (24), olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Polis ekipleri de otoyolda ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve trafik ekipleri, kaza sonrası olay yerinde yaklaşık bir saat incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından Özkan ve Yılmaz'ın cansız bedenleri ambulanslarla Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan diğer sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tem otoyolu'nda trafik kazası 2 ölü

TEM Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:43 Kaynak: DHA
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