Temiz Havuz Suyu Sertifikaları Sahiplerine Teslim Edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temiz Havuz Suyu Sertifikaları Sahiplerine Teslim Edildi - Son Dakika

Temiz Havuz Suyu Sertifikaları Sahiplerine Teslim Edildi

6 saat önce

İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi tarafından yıl boyunca yapılan kontroller sonucunda, ilimizde bulunan 61 yüzme havuzundan 14'ü temiz havuz suyu sertifikası almayı başardı.

Temiz Havuz Suyu Sertifikaları Sahiplerine Teslim Edildi, System.String[]

İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi tarafından yıl boyunca yapılan kontroller sonucunda, ilimizde bulunan 61 yüzme havuzundan 14'ü temiz havuz suyu sertifikası almayı başardı.


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin başkanlığında gerçekleşen sertifika törenine Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Başkan Yardımcısı Hacı Bedir ve sertifika almaya hak kazanan; Talas- Toki Bayan ve Bay Yüzme Havuzları, Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Yüzme Havuzu, Özel Bahçeşehir Koleji Kapalı Havuzu, Özel Doğa Koleji Kapalı Yüzme Havuzu, Fier Life Center Kapalı Bayan Havuzu, Wyndham Grand Oteli Kapalı Yüzme Havuzu, Talas, Develi, Hacılar, Felahiye, Yahyalı, Sosyal Yaşam Merkezleri Kapalı Yüzme Havuzları ile Pınarbaşı ve Köşk Sosyal Yaşam Merkezi Kapalı Erkek Havuzu temsilcileri katıldılar.


Törende; halk sağlığının önemine değinerek, yıl boyunca yapılan denetimlerde havuz suyu temiz çıkan işletmelere teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Benli; "İlimizde yaklaşık 61 yüzme havuzu var. Bu 61 havuzun en az 50 tanesinin temiz havuz suyu sertifikasını almasını arzu ediyoruz. Geçen sene bu sertifikayı 8 havuzumuz almayı başarırken bu sene sayı 14'e yükseldi. Bu sayının yukarı doğru çıkacağını ümit ediyoruz. Konuya gösterdikleri hassasiyetten dolayı katılımcı arkadaşlarımıza ve kurumlarına teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmaların ardından geçilen sertifika töreninde, kurum temsilcilerine sertifikaları İl Sağlık Müdürü Benli tarafından teslim edildi. - KAYSERİ

İl Sağlık Müdürlüğü, Ali Ramazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
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