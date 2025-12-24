Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir ortaokul öğrencisinin sergilediği duyarlı davranış, görenlerin takdirini topladı. Okul koridorunda temizlik yapıldığını fark eden öğrenci, yeni silinen alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkardı.
Karaçulha Mahallesi'nde bulunan Çalıca Ortaokulu'nda öğrenim gören 11 yaşındaki Gülçin Miray Karaman, temizlik görevlisinin paspas yaptığını görünce örnek bir tutum sergiledi. Küçük öğrenci, koridorda ayakkabılarını çıkararak çoraplarıyla sınıf kapısına kadar yürüdü.
Sınıfa girmeden önce kapı önünde ayakkabılarını tekrar giyen Karaman, hiçbir yeri kirletmeden dersine geçti.
O anlar, temizlik görevlisinin şaşkınlığıyla birlikte okulun güvenlik kameralarına da yansıdı.
Okul yönetimi, küçük yaşta sergilenen bilinçli davranışın tüm öğrencilere örnek teşkil etmesi gerektiğini belirterek öğrenciye hediye verdi.
Son Dakika › Yerel › Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?