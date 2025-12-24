Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir ortaokul öğrencisinin sergilediği duyarlı davranış, görenlerin takdirini topladı. Okul koridorunda temizlik yapıldığını fark eden öğrenci, yeni silinen alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkardı.

PASPAS YAPILAN ALANI KİRLETMEK İSTEMEDİ

Karaçulha Mahallesi'nde bulunan Çalıca Ortaokulu'nda öğrenim gören 11 yaşındaki Gülçin Miray Karaman, temizlik görevlisinin paspas yaptığını görünce örnek bir tutum sergiledi. Küçük öğrenci, koridorda ayakkabılarını çıkararak çoraplarıyla sınıf kapısına kadar yürüdü.

AYAKKABILARINI SINIF KAPISINDA GİYDİ

Sınıfa girmeden önce kapı önünde ayakkabılarını tekrar giyen Karaman, hiçbir yeri kirletmeden dersine geçti.

O anlar, temizlik görevlisinin şaşkınlığıyla birlikte okulun güvenlik kameralarına da yansıdı.

DUYARLILIĞA TEŞEKKÜR

Okul yönetimi, küçük yaşta sergilenen bilinçli davranışın tüm öğrencilere örnek teşkil etmesi gerektiğini belirterek öğrenciye hediye verdi.