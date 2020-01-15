Tepebaşında dostluk kazandı - Son Dakika
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Tepebaşında dostluk kazandı

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile yerel spor muhabirleri arasında düzenlenen dostluk maçı, 4-4'lük skor ile sonuçlandı.

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Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile yerel spor muhabirleri arasında düzenlenen dostluk maçı, 4-4'lük skor ile sonuçlandı.


Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile yerel spor muhabirleri arasında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla dostluk müsabakası düzenlendi. Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakada, taraflar 5'er kişilik kadrolar ile minyatür kale maç yaptı. Heyecan dolu bir mücadeleye sahne olan maçta taraflar, birbirinden güzel gollere imza attı. Seyir zevkinin üst düzeyde olduğu müsabaka, 4-4'lük skor ile sona erdi.


Maç sonunda taraflar birbirlerini dostane mücadelesinden dolayı tebrik etti. Buluşma, Tepebaşı Belediyesi tarafından spor muhabirlerine Eskişehirspor atkısı armağan edilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Tepebaşı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:46 Kaynak: İHA
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