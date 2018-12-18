Son Dakika Haberleri: Terme Belediyesi Çalışmaları

Terme Belediyesi Çalışmaları

2 saat önce

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediye bünyesine katılan yeni imar sahalarında kentin dokusuna uygun yaşam alanları oluşturmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediye bünyesine katılan yeni imar sahalarında kentin dokusuna uygun yaşam alanları oluşturmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Başkan Kul, Belediye Başkan Yardımcısı Kamuran Toker ve muhtar Ali Acartürk ile Fenk Mahallesi'nde Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi civarında yer alan alanda incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda hayata geçirecekleri çalışma için proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Kul, kısa süre içinde ihaleye çıkacaklarını belirtti.

İçinde kafeterya, oturma alanları, çocuk oyun grupları, sosyal tesis ile güzel bir projeyi ilçeye hediye edeceklerini anlatan Kul, "Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi, projemizin içerisinde kütüphane de yer alacak. Şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Göreve geldiğinde karşılaştığı en büyük zorluğun belediyeye ait imarlı arsa miktarının kısıtlı ve yetersizliği olduğuna işaret eden Kul, şöyle devam etti:

"Kent yaşamına uygun vatandaşlarımızın birlikte vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturabilmemiz için öncelikli olarak bir arsaya ihtiyaç duyuyoruz. Maalesef belediyemizde bu nitelikte arsalarımız yoktu. Bu konuda şehir plancısı arkadaşlarımızla yoğun mesai harcadık ve sonunda uygun arsaları belediye bünyesine katmayı başardık. Belediye bünyesine kazandırdığımız 25 dönümlük alanda ortak yaşam alanı oluşturmak üzere çalışmalarımıza başladık. Biz ilçemizde bir dönüşüm başlattık. Bu dönüşümle yaşanabilir bir Terme için mücadelemize devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:42 Kaynak: AA

Halil İbrahim Şenol, Terme, Güncel
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