Termik santralden bakır kablo çalan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Termik santralden bakır kablo çalan 8 kişi tutuklandı

10.03.2022 14:01
Termik santralden bakır kablo çalan 8 kişi tutuklandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki termik santralden yaklaşık 860 bin lira değerinde bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki termik santralden yaklaşık 860 bin lira değerinde bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Sugözü Mahallesi'nde bulunan termik santralden değeri yaklaşık 860 bin lira olan bakır kabloların çalındığı bilgisi üzerine olayla ilgili araştırma başlatıldı. Jandarma ekiplerince enerji nakil kablosu hırsızlığını örgütlü olarak işlediği iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

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İl Jandarma Komutanlığı, Yumurtalık, Jandarma, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Termik santralden bakır kablo çalan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika


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