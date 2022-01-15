Termometreler eksi 16'yı gördü, Kars buz kesti - Son Dakika

Termometreler eksi 16'yı gördü, Kars buz kesti

KARS - Kars'ta termometreler eski 16 dereceyi gösterdi. Soğuktan kayalıklardan buz şelalesi oluştu. Akaçların dalları buz tuttu.

Kentte kar yağışının ardından Sibirya soğukları etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 21 derece ölçüldüğü Kars'ta sabah saatlerinde ise hava sıcaklığı eksi 16 olarak ölçüldü.

Soğuktan ağaçların dalları buz tutarken, kayalıklardan akan sular donarak buz tuttu. Buz tutan kayalıklar kameralara yansıdı.

Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, Kars'ta yaşamanın zor olduğunu belirttiler.

Soğuktan etkilenen Kars Çayı yeniden donarken, vatandaşlar yaptıkları kardan adamı bere ve atkıyla soğuktan korudu.

Geceleri hava sıcaklığının eksi 21 dereceye kadar düştüğü kentte, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 16 derece olarak ölçüldü. Sabah erken saatlerde işe gitmek işçin sokağa çıkan vatandaşlar soğuktan olumsuz etkilendi.