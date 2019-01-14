Son Dakika Haberleri: Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 3 Kişi Tutuklandı

Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 3 Kişi Tutuklandı

55 dakika önce

İSTANBUL'da 3 gün önce DHKP-C'ye yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 3 Kişi Tutuklandı, System.String[]
İSTANBUL'da 3 gün önce DHKP-C'ye yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak günü terör örgütü DHKP-C'ye yönelik olarak operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ve Y.A. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden ise C.I. ve A.K. tutuklandı. B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

SAVCI SERBEST BIRAKTI AMA BAŞKA BİR SUÇTAN HAPİS YATACAK

Öte yandan, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan S.D.'nin farklı bir dosyadan 'Terör örgütüne üye olma' suçundan 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için şüpheli S.D. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:56 Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karadeniz'de 4 İlde PKK'nın Kış Üslenmesine Yönelik Operasyon Başladı Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı

Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı: İstanbul'a Yarın Kar Geliyor Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:51:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 3 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]