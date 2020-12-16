Terör örgütü PKK, Peşmerge güçlerine saldırdı - Son Dakika

Terör örgütü PKK, Peşmerge güçlerine saldırdı

16.12.2020 12:42
Terör örgütü PKK, Peşmerge güçlerine saldırdı, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Bakanlığı, peşmerge güçlerinin Suriye'den gelen terör örgütü PKK'nın saldırısını püskürttürdüğünü söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Bakanlığı, peşmerge güçlerinin Suriye'den gelen terör örgütü PKK'nın saldırısını püskürttürdüğünü söyledi.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'den gelen terör örgütü PKK yanlısı HPG silahlı grupların, Simalke sınır kapısı yakınlarındaki Sihila bölgesindeki peşmerge güçlerine ait kontrol noktasına saldırı düzenlediğini söyledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve 2 saat süren çatışmalarda ağır silahların kullanıldığını belirten Lezgin çatışmada peşmerge güçlerinde herhangi bir can kaybının meydana gelmediğini ve terör örgütü PKK'nın saldırısının püskürtüldüğünü vurguladı.

Suriye'deki DSG lideri Mazlum Abdi'nin PKK'nın sözünden çıkmayacağını bildiklerini söyleyen Lezgin, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tekrarlanan saldırılara karşı bir tavır sergilemeye davet etti. - ERBİL

Peşmerge, Suriye, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK, Peşmerge güçlerine saldırdı - Son Dakika


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